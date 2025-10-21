Entregan obra de mitigación en Los Santos 2, de Soyapango

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, entregó esta mañana la obra de mitigación en el reparto Los Santos 2, Soyapango, Salvador, luego de formarse una cárcava hace 12 años.

“Esta cárcava amenazaba la vida de las familias por más de diez años. Por el año 2012 era pequeña la cárcava, lamentablemente creció la cárcava y bueno se tuvo que hacer una inversión de $1.5 millones”, afirmó el funcionario.

La obra incluyó la construcción de tres gradas disipadoras de concreta, concreto lanzado en 1,300 metros cuadrados, canaletas, sistemas de drenajes para poder controlar la acumulación de agua, y obras de descargas.

“Es una obra más de mitigación y todavía estamos en el invierno, hay lluvias que azotan parte del territorio nacional”, expresó.

Recalcó Rodríguez que son inversiones importantes que se están ejecutando para poder resolver problemas y señaló que para el Gobierno una de las prioridades es la vida y el patrimonio de las familias salvadoreñas.