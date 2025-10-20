El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, informó que el país continúa bajo vigilancia ante la presencia de dos sistemas climáticos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico. De estos, una Onda Tropical en el Caribe muestra un 70 % de probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas y de 90 % en siete días, por lo que el gobierno mantiene la alerta naranja activa en todo el territorio nacional.

«El sistema en vigilancia está muy lejos todavía, aproximadamente a unos 1,500 kilómetros de nuestro país. En tres o cuatro días vamos a estar viendo si este sistema pudiera llegar. Vamos estar informando a la población, seguimos monitoreando este sistema en el Caribe», expresó el funcionario.

El titular de Medio Ambiente afirmó que el país está en la recta final de la época lluviosa, y ante la continuidad de las lluvias, aumentan las posibilidades de deslizamientos, caídas de árboles, desbordamientos e inundaciones. Mencionó que las zonas con mayor riesgo son Morazán y Chalatenango, aunque todo el país se mantiene bajo observación.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada por medio de las fuentes oficiales y a no exponerse en zonas de riesgo durante las lluvias.