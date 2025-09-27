Gobierno listo para atender emergencias por lluvias desde el fin de semana

El gobierno del presidente Nayib Bukele reforzará sus acciones para proteger la vida de los salvadoreños ante el incremento de las lluvias pronosticadas para el fin de semana y los próximos días, Protección Civil mantiene la Alerta Verde por las precipitaciones.

«Pasaremos del modo mitigación al modo emergencia», dijo el director del Fondo de Conservación Vial (Fovial), Alex Beltran.

Tienen 300 cuadrillas de FOVIAL listas, harán turnos de 12 horas –sin parar– y más de 800 máquinas para garantizar la conectividad vial.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, indicó que «toda la Comisión Nacional de Protección Civil se ha activado» frente a la previsión de lluvias. La institución aumentará su presencia y actividad en sitios que se consideran vulnerables con 34 planteles listos 24 horas. El ministro de Obras Públicas destacó que tendrán «protocolos» para la emergencia.

De manera proactiva estarán continuarán con trabajos importantes como limpieza de drenajes, presencia preventiva en las vías, eliminación de cárcavas en Soyapango o la estabilización de taludes en el Puerto de La Libertad.

Asimismo, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, dijo que la institución se suma a los esfuerzos de prevención de emergencias. «Es importante que la población tome las recomendaciones de verificar que sus cricos estén funcionando bien; recuerde, manejar con precaución y respetar la señalización vial».