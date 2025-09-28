Da inicio Festival Arte y Diseño El Salvador en Suchitoto

Suchitoto, Cuscatlan Norte, es el escenario del Festival Arte y Diseño El Salvador, que se desarrolló en el Parque Central y es organizado por Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).

Esta actividad contribuye a promover el talento salvadoreño con creatividad. Este festival, el primero de tres, con el Trama: Donde las ideas se entretejen.

Son aproximadamente 80 micro y pequeñas empresas que participan en este evento de oportunidades para los emprendedores, se desarrollará este sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

El presidente de Conamype, Paul Steiner, dijo que ante este evento se realizaba en San Salvador, ahora lo promueven a nivel regional, porque la mayoría de las marcas de SMODA, nace en el territorio.

Muchos de los productos expuestos en el festival tienen un toque del añil.