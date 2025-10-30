Inauguran Starbucks Casa Bou en Centro Histórico de San Salvador

La ministra de Turismo, Morena Valdez y la directora general de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, Adriana Larín, presidieron esta tarde la inauguración de Starbucks Casa Bou, en el Centro Histórico de San Salvador.

La nueva cafetería de Starbucks se localiza sobre la renovada calle Rubén Darío, en el edificio Antonio Bou, el cual fue construido entre los años 1923 y 1927.

Destacó la funcionaria la importancia de los centros históricos «porque consolidan la identidad cultural y unen la historia».

«También son importantes porque son un ancla de desarrollo socioeconómico, que atrae más turistas y genera más empleos», afirmó.

Resaltó también la trascendencia del centro histórico por su evolución y la seguridad de que «se van a unir muchas historias de nuestra querida diáspora que seguro va a venir aquí y se va a emocionar de ver este lugar, de nuestras presentes generaciones, que vamos a disfrutar de esto».

Hasta octubre el Centro Histórico ha recibido alrededor de 3.1 millones de visitantes internacionales y de acuerdo a Valdez, la «meta a diciembre 2025 son 4 millones de visitantes».