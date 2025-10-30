Inauguran remodelación del parque Costa del Sol

La titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez y la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, inauguraron esta tarde la remodelación del Parque Recreativo Costa del Sol, en La Paz Centro.

La iniciativa surge a partir de la necesidad de transformar el turismo nacional y devolver a las familias salvadoreñas espacios seguros, modernos y de calidad.

Valdez expresó sus agradecimientos a todas las instituciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que trabajaron para la renovación del Parque Recreativo Costa del Sol y señaló que significa «un antes y un después para la playa”.

por su parte, la presidenta del ISTU, indicó que para la remodelación de este parque se ha invertido $8 millones, los cuales se destinaron para «fortalecer el turismo local en beneficio de las familias salvadoreñas que merecen espacios dignos, seguros y de calidad a precios totalmente accesibles”.

Recordó que durante muchos años los parques del ISTU fueron «lugares olvidados, descuidados o destinados solo a cierta población, pero desde el 2019, bajo el liderazgo del Presidente Bukele, la realidad ha ido cambiando y modernizándose por completo de poco en poco”.

El Parque Recreativo Costa del Sol va a abrir sus puertas a partir de este viernes 31 de julio con un horario extendido de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Consta de 28 ranchos de uso diario, nuevas piscinas, zonas de descanso, áreas de alimentación y alojamiento para 17 habitaciones.

Aguiñada, dijo, que, además, «incorpora una sala de lactancia y una enfermería equipada, lista para atender cualquier necesidad de nuestros usuarios, garantizando un entorno seguro, inclusivo y familiar”.