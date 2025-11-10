Inauguran torneo ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025

Las autoridades inauguraron esta tarde el torneo de Surf City El Salvador ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, en la playa El Sunzal, en La Libertad Costa.

Los atletas participantes realizaron la tradicional ceremonia de las arenas, que evoca la unidad, la hermandad y la diversidad del deporte.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, agradeció a todo el equipo de la ISA por hacer posible este torneo.

“Veo caras nuevas, y solo queremos decirles que bienvenidos a estas olas con agua tibia, pero sobre todo con una calidez de parte de todos los salvadoreños”, indicó.

Añadió que desde el primer día que empezaron a entrenar la vibra fue diferente, «es una vibra de compañerismo, de conexión al mar, y sobre todo de gran calidez de todas las delegaciones”, expuso.

“El impacto de este tipo de eventos es que estamos a punto de superar la meta de 4 millones de visitantes. (Este tipo de eventos) Diversifican la economía. Un 70 % de las personas que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de El Salvador declaran que vienen directamente a Surf City, que es uno de los destinos más solicitados», agregó.