Obra de paso en Villa Lourdes presenta notables avances

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, actualizó información sobre los avances de la construcción de una obra de paso que se ejecuta en Villa Lourdes, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.

“Nos encontramos en el sector de Villa Lourdes, donde colapsó una obra de paso, que tenía unas tuberías. Nosotros para devolverle la conectividad a las familias empezamos con trabajamos, lo primero que hemos hecho es colocar una pasarela provisional para garantizar el paso peatonal, la conectividad de la familia de la zona», dijo el funcionario durante la supervisión de los avances.

Agregó estos trabajos van a garantizar una obra más resiliente al cambio climático y añadió que “se ha estado trabajando, se hizo una excavación de más o menos de dos metros de profundidad para hacer un enroscado de piedra porque había un terreno bastante fangoso».

La obra tendrá tendrá una longitud 28 metros de longitud y actualmente se tiene un avance del 10 %, un porcentaje mayor que el que se tenía proyectado para este período que era de 6 %.

“El plazo para poder culminar la obra es a mediados del próximo año, pero esperamos que antes del próximo invierno, esos trabajos estén concluidos”, afirmó

La obra tendrá una inversión de un poco más de $1 millón, señala.