Lee sigue su trayectoria en el Atlántico con categoría 5

Lee ahora es un poderoso huracán con categoría 5 que sigue recorriendo el océano Atlántico.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus en inglés), Lee seguirá siendo potente hasta principios de la próxima semana y afectará playas alrededor del Atlántico occidental hasta la otra semana.

“Se espera que se desarrollen condiciones peligrosas de oleaje y corrientes de resaca en todo el Atlántico occidental hasta principios de la próxima semana”, indicó NHC.

Hurricane #Lee Advisory 14: Core of Powerful Hurricane Lee Expected to Pass Well North Of The Northern Leeward Islands This Weekend. Dangerous Surf and Rip Current Conditions Expected to Develop Around the Western Atlantic Through Early Next Week. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 8, 2023