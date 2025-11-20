Listo plan de emergencias para atender a visitantes en Carnaval de San Miguel

El próximo 29 de noviembre se realizará el Carnaval de San Miguel 2025, en que se esperan un aproximado de 1 millón de visitantes nacionales e internacionales.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, dijo que este tipo de evento mueve la económica en el país y la apuesta es continuar con las actividades de fin de año.

Para este carnaval migueleño, autoridades de Seguridad desplegarán 2,400 elementos policiales de diferentes unidades.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, afirmó que 3,000 efectivos militares acompañaran las medidas preventivas contra la violencia y han dispuesto tres helicópteros para atender las emergencias.

Mientras que, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que garantizarán la movilidad vial a partir de esta fecha y que desplegarán aproximadamente 150 gestores e inspectores del Viceministerio de Transporte. Contarán con más de 15 cámaras de videovigilancia para cualquier emergencia.

Asimismo, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, manifestó que mantendrán un dispositivo preventivo y atención de emergencia, antes, durante y posterior al evento, para garantizar la seguridad de los visitantes al carnaval de San Miguel.