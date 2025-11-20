El Salvador será sede campeonato Mundial de Skateboarding de descenso

El Ministerio de Obras Pública y Ministerio de Turismo brindaron detalles de la carrera World Downhill Skateboarding Championship (WDSC), un evento deportivo de talla mundial de descenso en patineta que se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre.

Este evento tiene certificación internacional, expresó el titular del Ministerio de Obras Públicas . Las actividades iniciarán desde las 10:00 de la mañana hasta 5:00 de la tarde, en carretera que conduce de Comasagua a Tamanique, La Libertad, expresó el titular Romo Rodríguez.

Asimismo, anunció que el domingo 14 de diciembre habrá una carrera en el sector de la carretera Panamericana por Multiplaza, desde las 6:00 a. m. Tendrá diferentes categorías: infantil de 1 km; de 3 km personas y pueden llevar a sus mascotas, será desde Multiplaza, calle El Espino hasta calle La Capilla; y 5 km, los mismos tramos y finalizará en la avenida Jerusalén.

Y la carrera 10 km, saldrá de Multiplaza, calle El Espino, calle La Capilla, Avenida Jerusalén hasta llegar nuevamente a Multiplaza.

La ministra de Turismo, Morena Valdez , manifestó que el país ha recibido de enero a octubre 3.3 millones de visitantes internacionales y la meta es llegar a 4 millones, espera que los eventos que se está desarrollando en país contribuyan a lograr esta expectativa, más las actividades musicales previstas para los próximos días.

Resaltó que los organizadores de estos eventos internacionales visitaron las zonas donde se realizarían estas actividades, y quedaron complacidos de los sitios.