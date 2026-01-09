Medio español ve impacto positivo impacto de seguridad en economía

El prestigioso medio español El Economista puso de relieve los logros de El Salvador en seguridad y como a través de esta dinámica se está revitalizando la economía.

“En solo 10 años, El Salvador ha dado un cambio radical”, se lee en la publicación que aborda la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes que bajó a 1.3, registro incluso más bajo que países como Canadá y Francia.

“La calma allana el terreno para la inversión”, subrayó y toma de ejemplo el impacto económico que después de proyectarse cifras de 2.5 % a 3 %, se subió a 4 %

Y ese comportamiento ve a la industria de la construcción y el turismo como los más dinámicos, y que generan una empleabilidad de 97.3 %.

En seguridad, aseguran que se ha logrado una reducción de otros delitos que superan al 51 % en comparación con el 2024.