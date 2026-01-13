Se cumplen este día 25 años del terremoto de enero de 2001

El Salvador cumple este martes 25 años del terremoto de magnitud 7.7 de Richter, que sacudió el territorio nacional dejando muerte y destrucción.

El movimiento tectónico se produjo a las 11: 33 de la mañana de ese sábado y tuvo una duración aproximadamente de 2 minutos (45 segundos de gran intensidad) , durante los cuales provocó la muerte de 944 personas y graves daños estructurales en edificios, carreteras, puentes, miles de viviendas y otras edificaciones.

Cuando se produjo ese violento movimiento de tierra, toda la red telefónica por teléfono celular quedó fuertemente dañada y se interrumpieron las comunicaciones en medio de la angustia, pánico, incertidumbre y confusión.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, 11 de los 14 departamentos del país se vieron afectados por la violenta sacudida del sismo. En tanto que su epicentro se ubicó a 18 kilómetros de la costa de Usulután y se originó a una profundidad de 60 kilómetros.

Luego del terremoto, las réplicas se mantuvieron durante varios meses y superaron las 4,500 temblores.

Fueron más de 278, 000 viviendas las destruidas, 1,385 escuelas dañadas y 109 destruidas totalmente, además de 1,155 edificios públicos dañados o destruidos, 405 templos y 94 hospitales, entre otros.