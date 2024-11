Nelson Reyes: «Nos hemos preparados con anticipación para las fotomultas»

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró que se ha estado avanzando en el sistema de fotomultas que se implementará en las diferentes carreteras.

Con «este modelo se supone que los conductores van a respetar la normativa que no van a ser giro en una doble línea amarilla, que no se van a estacionarse en un eje preferencial”, agregó

Reyes dijo que este año FOVIAL está implementando un proyecto para señalización que se suma al sistema de fotomultas y se pronunció porque la señalización sea intuitiva para los conductores.

El titular del VMT detalló que ya se hizo una prueba de reprogramación de semáforos sobre la 25 avenida sur y norte en un recorrido de 9 a 4 minutos y medio y si bien hubo fluidez, detectaron giros indebidos de algunos conductores.

En esa línea, comentó que un gestor deberá tomar medidas como revisar los buses que hacen paradas no autorizadas, que no haya carros estacionados en un eje preferencial, que no se hagan giros indebidos, entre otras.

Explicó que permitirse estas acciones terminará afectando el tráfico vehicular.

La institución se ha preparado con mucho tiempo de antelación e indicó que en los primeros días generará fricciones con muchas personas.

“Es una cultura vial que queremos cambiar, es importante hacerlo. Se necesita señalización, adecuación de los equipos calibrados de velocidad y que haya una adecuada comunicación de las multas», ahondó.

“Nosotros vamos a impulsar una reforma que haga que el conductor del vehículo como el propietario sean solidariamente responsable s por las infracciones que se cometan mientras esté conduciendo el vehículo, esto para quitar cualquier elemento de duda respecto de a quien le corresponde pagar una multa”, insistió.