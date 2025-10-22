Octava Pedaleada se realizará en el Periférico Gerardo Barrios

El ministro de ObrasPúblicas, Romeo Rodríguez, brindó detalles sobre la octava Pedaleada en el país, que se realizará el sábado 15 de noviembre, en el Periférico Gerardo Barrios, a partir de las 5:00 p.m.

Agregó que estas iniciativas buscan mejorar la movilidad sostenible y explicó que la Octava Pedealeada la van a desarrollar en el Periférico Gerardo Barrios, que fue construida gracias a la cooperación de Japón.

Agrega que en este evento se harán varios cambios para que las personas puedan asistir, como focalizar puntos de encuentro para reunir a las personas que deseen participar en el evento.

Entre algunos puntos establecidos se encuentra el parque central de Ilopango, parque Cuscatlán en San Salvador, en Santa Ana, San Vicente, Sonsonate y La Unión.

Sobre los avances en la construcción de ciclos vías en distintos puntos del país añadió que han diseñado estos espacios en la San Benito, Centro Histórico, Periférico Claudia Lars, Periférico Gerardo Barrios y By Pass de Usulután donde se han incluido otro tipo de movilidad.

“Además de eso estado construyendo bici estaciones, tenemos tres construido como la del Centro Histórico, Parque Bicentenario y sector de San Jacinto, donde tenemos la exCasaPresidencial”, afirmó.