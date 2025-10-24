Presidente Bukele anuncia pago de aguinaldos a las instituciones públicas y autónomas

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este viernes que este día se realizará el pago total de los aguinaldos correspondientes al año 2025 en las instituciones públicas y autónomas, gracias a la nueva ley que permite el pago anticipado de ese beneficio económico.

“Gracias a la nueva ley que permite el pago anticipado de los aguinaldos, el Gobierno, junto con todas las autónomas y empresas públicas, realizará hoy el pago total de los aguinaldos correspondientes al año 2025”, planteó el mandatario.

Recordó Bukele que si un empleador privado decide realizar también el pago anticipado, deberá calcular el aguinaldo como si fuera pagado en diciembre, asumiendo el riesgo correspondiente en caso de renuncia del trabajador, y sino no desea asumirlo, puede mantener el pago en la fecha habitual.

Consideró útil esta medida porque actualmente el Gobierno cuenta con excedentes de caja y representa un impulso para la economía nacional,

Para el Gobierno, esta medida es especialmente útil porque:

“Asimismo, si un trabajador prefiere no disponer del aguinaldo anticipado, puede simplemente dejarlo en su cuenta bancaria”, afirmó

En resumen, precisó, la economía se dinamiza, muchos trabajadores se benefician y nadie pierde.