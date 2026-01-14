Presidente Bukele anuncia Ley Quincena 25

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció esta noche que su gobierno presentó en la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25, con la finalidad de fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero.

En la iniciativa, se contempla un ingreso complementario al salario mensual al sector público y privado.

“La Quincena 25 es un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual. Se pagará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500. No sustituye el salario y no tendrá descuentos de renta, ISSS ni AFP y no podrá ser embargado”, afirmó el mandatario.

Añadió que a partir de enero de 2026, el Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos.

Con relación al sector privado, el jefe de Estado hizo ver que la implementación de la medida se hará de forma «gradual, responsable y enfocada a proteger el empleo».

«Este año, el pago será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100% del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta. Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país», detalló.