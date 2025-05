Presidente Bukele reitera compromiso de resolver problemas legales de cooperativa

El presidente Nayib Bukele anunció que pondrá un impuesto a las ONG’S para la recaudación de fondos que permitan resolver la problemática de la cooperativa El Bosque.

El mandatario detalló que su gobierno nunca quitó tierras a esta comunidad y aseguró que constituyó un problema heredado organizaciones no gubernamentales pasadas y de los partidos ARENA y FMLN cuando gobernaron.

«Nosotros no les quitamos las tierras. Nosotros no les cobramos por “asesorías”, nosotros no los manipulamos y mucho menos los estafamos, tampoco los usamos como carne de cañón. Pero en este caso en específico, y ya que las ONGs aseguran que están trabajando para ayudarles, vamos a poner un impuesto a las ONGs y con lo que recaudemos, solucionaremos de una vez por todas la situación de esta comunidad, y así las ONGs podrán cumplir con su misión de apoyar a la gente«, expuso el mandatario en sus redes sociales.

El presidente Bukele asumió, sin embargo, que este caso de la comunidad El Bosque «no es el único en nuestro país» y que como Gobierno su deber «es trabajar para que gradualmente todas las personas tengan las condiciones para acceder a una vivienda, sin importar su situación».

El jefe de Estado, sin embargo, aclaró que no se puede solucionar los problemas basados en protestas o de quién “grita” más fuerte.