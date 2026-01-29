El Salvador compra onzas de oro, equivalente a $50 millones

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció esta tarde la compra de más de 9,298 onzas troy de oro en los mercados internacionales, equivalentes a US$50 millones.

«Acabamos de comprar esta otra caída», afirmó el mandatario en sus rede sociales.

El jefe de Estado compartió la publicación compartida por el Banco Central de Reserva (BCR) en relación con la compra, que forma parte de su estrategia de incremento en las tenencias de este metal.

Según la institución, esta segunda adquisición reafianza el “patrimonio del país a largo plazo, manteniendo un equilibrio prudencial en la composición de los activos que conforman las reservas internacionales”.

Se trata de la segunda operación que ejecuta el BCR desde el año 1990 y refleja el compromiso en el fortalecimiento del patrimonio de El Salvador. Además, asegura contar con reservas diversificadas, seguras y a largo plazo.