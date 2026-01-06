Prestigioso medio internacional destaca crecimiento económico de El Salvador

El optimismo que muestra el Presidente Nayib Bukele sobre el crecimiento económico cruza la frontera nacional, incluso los medios internacionales como El Economista, de España, lo citan como el mandatario que está sorprendiendo al mismo Fondo Monetario Internacional con el despegue económico que está teniendo El Salvador.

El país ha pasado de suponer un crecimiento de 2.5 % al 4 %, un promedio que refleja el alto dinamismo económico que está teniendo con la administración del presidente Bukele a partir de los aciertos en seguridad y los logros notables en otros rubros como el turismo y la fuerte inversión.

«La economía se está expandiendo a un ritmo más rápido de lo previsto, gracias a una mayor confianza, el récord de remesas y una inversión pujante. Se proyecta que el crecimiento del PIB real alcance alrededor del 4% este año, con muy buenas perspectivas para el próximo», cita el FMI y lo retoma el prestigioso medio internacional.

La inversión directa extranjera está creciendo a un ritmo elevado gracias a la seguridad jurídica y civil que ha logrado el país en los últimos años. Como explican desde MarketWatch, El Salvador se está consolidando como un destino de inversión de primer nivel. En 2025, registró un notable aumento de la inversión extranjera directa (IED) y ofreció un entorno empresarial fortalecido por la reforma macroeconómica, la eficiencia regulatoria y avances históricos en seguridad pública, destaca El Economista.