FMI eleva proyección de crecimiento de El Salvador a 4 %

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó hoy la proyección de crecimiento de El Salvador para el 2025 y lo elevó al 4 %, una cifra que supera con creces las distintas cifras que se habían manejado en el transcurso de este año.

De acuerdo a la institución monetaria mundial, el país registra un ritmo dinámico, propiciado por varios factores que estimulan una perspectiva más favorable en ese sentido.

«La economía se está expandiendo a un ritmo más rápido de lo previsto, gracias a una mayor confianza, récord de remesas y una inversión pujante. Se proyecta que el crecimiento del PIB real alcance alrededor del 4 % este año, con muy buenas perspectivas para el próximo año», dijo.

El FMI también destaca el compromiso de las autoridades salvadoreñas en la consolidación fiscal que «sigue siendo firme» y que encaminan los esfuerzos al cumplimiento de los objetivo primario de 2025.

Además, pone de relieve el Presupuesto General de 2025, aprobado recientemente, al que considera «coherente» y con «mayor reducción del déficit junto con a expansión del gasto social».

Al respecto, el presidente Nayib Bukele, reaccionó esta misma tarde a esta publicación de las proyecciones de crecimiento al cierre de este año y aseguró que»gradualmente, y luego de repente».