Protección Civil pide a la población acatar recomendaciones para evitar emergencias el último día del año

Las autoridades de Protección Civil de El Salvador realizan una inspección en ventas colectivas de productos pirotécnicos en redondel Masferrer del distrito de San Salvador. El Gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, dijo que son 100,000 recursos humanos desplegados a escala nacional para atender las emergencias de la temporada de Año Nuevo.

El director de Protección Civil de El Salvador, Luis Amaya, expresó que desde que inició el plan de la temporada, hay 55 personas (hombres y mujeres) detenidos por conducción peligrosa, se mantiene el número fallecido por asfixia por inmersión, es decir, un caso de un joven que ingreso a una poza del río Lempa y se ahogó. En total, la Unidad de Guardavidas ha realizado 44 rescates acuáticos.

El director de Bomberos, Baltazar Solano, hizo un llamado a la población no comprar pólvora prohibida por ley y a los comerciantes de fuegos pirotécnicos a no vender estos productos. Les recordó que la normativa fija sanciones económicas. Solicita a los padres de familias a estar vigilantes de sus hijos a la hora de usar productos pirotécnicos.