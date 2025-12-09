Presidente de Costa Rica refuerza interés en el modelo de seguridad salvadoreño con visita al CECOT

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arribará a El Salvador este jueves 11 y viernes 12 de diciembre, atendiendo una invitación oficial de su homólogo, Nayib Bukele. El punto culminante de la agenda será una visita conjunta al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel que simboliza la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno salvadoreño.

La visita oficial busca estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación entre las dos naciones centroamericanas, pero el enfoque principal, según han indicado fuentes cercanas, estará en el interés que Costa Rica ha manifestado en el «modelo de éxito» en seguridad de El Salvador.

El presidente Chaves ha expresado públicamente su admiración por la reducción de la violencia en El Salvador y la posibilidad de aplicar estrategias similares. «Continuaremos estrechando los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones hermanas. Como parte de la agenda, realizaremos juntos una visita al CECOT el viernes,» declaró el mandatario costarricense.

Esta visita al CECOT se interpreta como un paso concreto de Costa Rica para analizar de cerca el funcionamiento de la controversial pero efectiva estrategia, reafirmando el acercamiento diplomático iniciado con la visita oficial de Nayib Bukele a Costa Rica en noviembre de 2024.