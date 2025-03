Sacerdote confirma que Neftalí Ruiz no es ni siqueira miembro de la Iglesia Católica

El activista ha fingido ser un miembro del clero para forzar sus posiciones políticas en pronunciamientos públicos.

El popular sacerdote de la Arquidiócesis de Santa Ana, Edwin Baños, confirmó que el activista de oposición Neftalí Ruiz no es miembro de la Iglesia Católica; por tanto, sus posiciones políticas no son representativas de dicha organización.

“El señor Neftalí Ruíz no es ni diácono, ni sacerdote, ni obispo de la Iglesia Católica. Y él no puede hacer ningún pronunciamiento en nombre de la Iglesia Católica”, sentenció Ruiz, en una entrevista por medios digitales. El sujeto en cuestión participó en la misa de conmemoración del martirio de San Óscar Romero, el 24 de marzo y se colocó en el altar, con el atuendo propio del clero. Pero todo resultó ser una mentira. Baños insistió: “Él no pertenece a la Iglesia Católica. Eso sí debe quedar muy claro”.

Incluso el líder de la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista, Édgar López Bertrand hijo (Toby Jr.), cuestionó los motivos y la permisividad que Ruiz ha tenido: “El caballero del que están hablando, que dicen que no pertenece y que no es, lo que me pregunté es ¿quién lo patrocina? No va a estar metida una persona a ese nivel sin alguien que lo respalde”, afimó Bertrand.