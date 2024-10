Secretario Ernesto Sanabria no presentará cargos contra persona que lo atropelló

El secretario de Prensa de la Presidencia de la República, Ernesto Sanabria, decidió no presentar cargos contra la persona que lo atropelló el fin de semana, quien dijo se presentaría a la Policía Nacional Civil (PNC) para responder por los daños ocasionados al funcionario.

“El derecho me asiste de proceder legalmente en contra de la persona que me atropelló y huyó del lugar. Pero he tomado la decisión de no hacerlo, a pesar de que mi situación pudo ser peor. Tampoco guardo resentimiento alguno. Lejos de eso, estoy profundamente agradecido con mi Creador y Protector. Al menos, hizo lo correcto de presentarse ante la PNC. Por mí no se preocupe, pero sea responsable en su vida”, expresó Sanabria.

El funcionario recibió mensajes de apoyo por el incidente y, ante algunas críticas mal intencionadas, aclaró que tuvo que bajar de la acera, debido a que esta se encontraba obstaculizada por una rastra, sin embargo, a pesar de sus previsiones, el vehículo que lo impactó venía a gran velocidad y no se detuvo, ni cuando lo atropelló, dándose a la fuga.