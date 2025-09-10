9 de cada 10 salvadoreños aprueba gestión del presidente Nayib Bukele

La última encuesta de la CID Gallup reveló que la imagen del Presidente Nayib Bukele es alta a pesar de los desgastes que pueda experimentar un mandatario cuando supera los cinco años de su gestión.

Según, el sondeo de opinión, 9 de cada 10 salvadoreños está a favor de la gestión del mandatario, especialmente por sus aciertos en seguridad y por establecer los destinos claves para enrumbar al país que presentaba una situación crítica cuando lo asumió.

“Después de seis años el presidente sigue teniendo un alto respaldo, en algunas áreas, incluso ha incrementado”, afirmó el experto.

Y en esa línea, dijo que la seguridad continúa siendo el área que más opiniones favorables genera en la población. 96 % de los salvadoreños avala las medidas, indicó.

Agregó que antes de 2019 había un pesimismo y se puede observar cómo cambió y hoy 8 de cada 10 salvadoreños considera que va por el rumbo correcto.

Además, sostuvo que un poco más de 8 de cada 10 personas muestra orgullo de tener al Presidente Nayib Bukele como mandatario.