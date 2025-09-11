Ministro de Hacienda: «Incentivos están funcionando muy bien»

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, defendió su postura respecto a la funcionalidad integral de los incentivos aprobados y que están contemplados en diferentes cuerpos de ley.

Negó, en esa línea, que se conviertan en un sacrificio fiscal y que también se hayan creado para los grandes contribuyentes.

El titular de Hacienda estuvo presente en la competencia Surf City El Salvador ISA World Surfing Games, donde fue abordado sobre el tema.

Agregó que los incentivos “están funcionando muy bien” y señaló la importancia de «aclararle a la población porque ha habido mucho ruido en torno a los beneficios», al respecto.

«Que estamos beneficiando a las personas de mayores ingresos no es así. De hecho, estas inversiones no existen en el país”, detalló.

El funcionario hizo ver que se puede estar hablando de «sacrificio fiscal de inversiones», porque no existe y que por contra «todo eso va a venir a sumar, generará mayor empleo, actividad económica y, por ende, mayor ingreso” a la cuenta fiscal.