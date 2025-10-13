Alerta Naranja en todo el país por incremento de lluvias

La Dirección de Protección Civil dejó sin efecto la alerta estratificada y decreta Alerta Naranja en todo el país por el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y Baja Presión en el Océano Pacífico que incidirá en más lluvias.

La institución alerta dobre las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del país, para las próximas 24 horas, que consideran la distribución de la precipitación, la humedad en los suelos, las condiciones de nivel observadas en el cauce y afluentes como el río Lempa, Estero de Jaltepeque y Bahía de Jiquilisco, así como en los ríos Goascorán y Grande de San Miguel.

Además, hay probabilidad Alta en cauce y afluentes en las regiones egiones hidrográficas de Cara Sucia-San Pedro, Mandinga-Comalapa y Sirama, y en los ríos Paz, Grande de Sonsonate y Jiboa.

Por su parte, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases presenciales y demás actividades académicas hasta nuevo aviso debido al aumento de lluvias en todo el país.

La medida aplica para los centros educativos públicos a nivel nacional, mientras que los colegios y universidades pueden o no acatar la disposición, dependiendo del nivel de riesgo en sus instalaciones.