Instituciones fortalecen capacidad de respuesta por incremento de lluvias

El ministro de Obras Públicas, Romero Rodríguez y el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, brindaron información sobre el rol que desempeñará Centro de Monitoreo para vigilar el comportamiento del tráfico y las emegencias que se presenten en lo que resta del invierno.

Solo en el tramo de Los Chorros hay 33 cámaras para monitorea tráfico y el comportamiento de las lluvias, aseguró Rodríguez.

Además, añadió que todas las instituciones de Protección Civil se han activado para atender emergencias. “Hoy en la mañana estábamos inaugurando la reparación de la cárcava de Bosques de Prusia, hace algunos días el Distrito Italia” y en otras zonas donde la población está segura”, señaló.

Detalló el funcionario que por las lluvias hay taludes saturados en la ruta Panorámica, carretera a Comalapa, carretera al Puerto de La Liberad, Planes de Renderos. Este día tuvimos un derrumbe en la carretera a Panchimalco, en la carretera que conduce a la Puerta del Diablo, una roca que cayó a la autopista”.

Explicó que hay 34 planteles activos en todo el país para atender las emergencias de manera oportuna. “Vamos a tener personal las 24 horas del día para atender las emergencias en lo que resta del invierno para poder hacer cualquier actividad”, En los tiempos donde no llueva vamos a mitigar”, indicó.

La institución cuenta con más de 10,000 personas que están involucradas en esta emergencia y más de 300 cuadrillas trabajando a nivel nacional.