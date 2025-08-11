ANDA avanza en modernización de distribución de agua

El presidente de ANDA, Jorge Castaneda, sostuvo que se encuentran avanzando los proyectos de infraestructura, como los trabajos del Sistema Zona Norte, con la construcción de nuevos pozos, con lo que se está modernizando la red de distribución, «colocando sensores que permitirán un uso más eficiente de la red; sumado a las mejoras al sistema de distribución de Torogoz».

«Se están realizado una inversión histórica, específicamente para los sistemas de potabilización y distribución de agua potable, estamos hablando de $265 millones, es una inversión histórica del gobierno del Presidente Nayib Bukele», precisó.

«La buena noticia es que estamos trabajando en un plan maestro en el AMSS, y nos estamos enfocando también en Santa y San Miguel como dos polos de desarrollo y por supuesto La Unión», subrayó.

Asimismo, Castaneda dijo que se ha concluido una tubería en un tramo crítico, en la calle antigua a Huizúcar, «que consistió en la instalación de una tubería, el cual forma parte de un proyecto integral».