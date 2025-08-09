BINAES bate récord de visitantes en festividades agostinas

El ministro de Cultura, Raúl Castillo, sostuvo la noche del viernes que en las recientes vacaciones agosto realizaron más de 200 actividades, de las cuales 90 las ha ejecutado la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

Detalló el funcionario que registraron 137 mil visitantes en los espacios culturales, mientras la BINAES recibió la visita de más de un millón 150 mil personas.

«Hasta este día, BINAES, en este año, ha recibido un millón 155 mil visitantes. Prácticamente vamos a cubrir los cuatro millones de personas (desde su inauguración) dentro de un par de meses”, resaltó.

Remarcó que los visitantes de los parques arqueológicos se llevaron como obsequio un libro y subrayó que “en la ex Casa Presidencial que es nuestro espacio que ha tenido un repunte de visitantes también».

El funcionario, agregó que la Escuela Nacional de Música también fue habilitado y estuvo atendiendo a la primera infancia, por lo que se convirtió «en receptor de niños que iban a tocar la marimba, una batería, un instrumento y estaban los maestros guiando”.