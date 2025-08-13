Presidente Bukele entrega dos puentes en oriente que representan $37.8 millones en inversión

El presidente Nayib Bukele entregó los puentes de San Antonio y Carolina, que representan una inversión pública de $37.8 millones. Ambas estructuras pasan sobre el río Torola y beneficiarán a un estimado de medio millón de personas.

«Estos puentes son de todos, pero principalmente, de las personas que habitan aquí», destacó el funcionario. También agregó que son «parte de las inversiones que se están haciendo en Oriente».

El puente de San Antonio se extiende por 157 metros y sus pilones superan los 87 metros de altura. En tanto, el de Carolina tiene 179 metros de longitud y 92 metros de altura. Son los primeros puentes atirantados que se construyen en el país, una técnica de construcción moderna. En común tienen carriles de ida y venida, espacios turísticos y aceras para peatones.

También en los dos distritos rehabilitarán todas las escuelas, construirán clínicas comunales, mejorarán accesos y dejarán otro tipo de obras para continuar beneficiando a los pobladores, como detalló el presidente Bukele.