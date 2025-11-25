ANDA realizará trabajos preventivos en Estación de Bombeo 3 e implementará Plan de Contingencia

El presidente de la Administración Nacional de de Acueductos y Alcantarillados ( ANDA) , Dagoberto Arévalo , brinda detalles de los trabajos de mantenimiento de los transformadores en la Estación de Bombeo 3 de ANDA del Sistema Torogoz, que está ubicada en Nejapa. Las tareas iniciarán a las 12:00 a.m. hasta 4:00 a.m. del miércoles. «Se dará mantenimiento preventivo y correctivo».

El titular de la autónoma dijo que durante las 4 horas de mantenimiento preventivo y correctivo, que consiste en sustituir transformadores. Durante ese tiempo no podrán bombear agua.

Pero ya a partir de las 4:00 de la mañana empezarán a bombear agua. Los sectores afectados serán Soyapango y San Salvador Centro. Ante esta situación, el gobierno implementará un plan de contingencia para abastecer a la población afectada. Para solicitar camiones cisterna al teléfono 915 o al WhatsApp 7838-1462.