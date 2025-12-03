Bobaluba abre sucursal en el Centro Histórico de San Salvador

La directora general de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, participó este miércoles en la inauguración de una nueva sucursal de Bobaluma en el Centro Histórico de San Salvador, que continúa experimentando una etapa de transformación importante debido las condiciones de seguridad propiciadas por el gobierno del Presidente Nayib Bukele.

Afirmó la funcionaria que la «generación de empleo para el Gobierno del Presidente Bukele es primordial».

«De hecho la institución fue creada para impulsar el desarrollo económico, con ella la generación de empleos formales, y por eso tiene esta composición para apoyar a los empresarios, a los emprendedores, a las familias salvadoreñas que se quieren sumar al proyecto de revitalización”, subrayó.

Agregó que se realizaron una inversión de $150,000 en este local y añadió que está «tan lindo, tan bien decorado» y con «bebidas tan deliciosas también».

Por su parte, el cofundador y director comercial de Bobaluba, Raúl García Prieto, señaló que esta apertura marca un punto de referencia en el centro histórico.

«Tomamos muy en cuenta todo el cambio y la transformación que ha tenido porque básicamente es un renacimiento de El Salvador, lo que se ha hecho y nos encanta mucho la visión por la que se da esto, una visión de cultura, de historia y de modernización”, detalló.