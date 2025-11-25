Incrementan verificaciones ante el inminente Viernes Negro

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, señaló que el viernes se espera una mayor afluencia en los establecimientos comerciales en el mercado, debido a ofertas y promociones que siempre suelen presentarse.

El funcionario consideró importante divulgar las disposiciones de la ley, relativas al tipo de promoción con su respectiva información completa que incluya vigencia, restricción, la cantidad de producto y formas de pago.

Por tal razón, incrementarán las verificaciones que ya iniciaron en todo el país sumando hasta el momento 373 verificaciones.

Salazar detalló que a la fecha se han aplicado $300,000 en multas, de las cuales en 70 casos ya concluyeron los procedimientos pertinentes.

Además, puntualizó que en el presente año la institución reporta la recuperación de $3.6 millones a favor de 315,000 consumidores.