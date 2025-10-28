Anuncian inauguración del Parque Recreativo Costa del Sol

Esta semana será inaugurado el Parque Recreactivo Costa del Sol, en el distrito de San Luis la Herradura, en La Paz Centro, y tiene el sello FamilyFriendly, avalado por la Organización Mundial de Turismo, dijo la ministra de Turismo, Morena Valdez.

Detalló que con la remodelación el parque de playa contará con 28 palapas frente a la playa, 6 ranchos frente a la playa, 22 ranchos frente a la piscina, 11 restaurantes con capacidad de atender a más de 200 comensales. En total, este sitio tendrá un aforo máximo para 2,000.

Para seguridad de los turistas nacionales e internacionales, habrá una torre de la Unidad de Guardavidas en la playa y estará equipada para atender emergencias.

La ministra Valdez afirmó que este tipo de estructuras contribuyen al dinamismo económico de la zona.