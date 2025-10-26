Presidente Nayib Bukele tiene el mayor índice de aprobación en el mundo

Los sondeos de Morning Consult Political Intelligence (WCIOM), de Gallup, mostraron que el jefe de Estado salvadoreño, Nayib Bukele, tiene el nivel de aprobación más alto del mundo.

Así, el gobernante salvadoreño mantiene 91 % de opinión positiva entre los participantes y supera en 12 puntos al segundo lugar.

Esto indica que a su sexto año de mandato, el presidente Bukele mantiene un amplio respaldo popular. Nueve de cada 10 salvadoreños considera que su gestión ha respondido a necesidades imperiosas como la seguridad ciudadana, creación de empleos y la educación, principalmente.