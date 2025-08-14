Arrestan a conductor peligroso que atropelló a una motociclista

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo Óscar Armando Alvarado Olmedo, por el delito de conducción peligrosa y lesiones culposas.

Conducía su vehículo en estado de ebriedad cuando ocasionó un accidente de tránsito sobre el km 33 de la calle que conduce a Jayaque, en Sacacoyo, La Libertad Oeste.

En el percance ocurrió esta madrugada y atropelló a una motociclista quien fue trasladada a un hospital con diferentes lesiones.

Según la prueba de alcotest Alvarado Olmedo manejaba con 178° de alcohol, por lo que será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas.