El Salvador registra 2.3 millones de visitantes internacionales hasta julio

La ministra de Turismo, Morena Valdez, recalcó esta mañana que hasta julio registran 2.3 millones de visitantes internacionales, y la meta al año es de 4 millones por la disminución del flujo en los meses de septiembre y octubre.

De los visitantes, un 40 % procede de Estados Unidos, 29 % Guatemala, 16 % de Honduras y 16 % del resto del mundo.

Recalco la funcionaria que hasta el momento han captado $2.200 millones de ingresos en divisas por turismo.

También destacó los resultados importantes que obtuvieron en las recientes vacaciones alusivas al Divino Salvador del Mundo.

“En las Vacaciones Agostinas recibimos a 91,000 visitantes internacionales, esto es un 6 % comparado con el 2024. El 39 % vino de Estados Unidos, 31% de Guatemala, 17% de Honduras y 13 % de otros lugares del mundo. Quienes vienen más son nuestra querida diáspora. Los guatemaltecos y hondureños están viniendo todos los fines de semana», remarcó

Además, la funcionaria hizo ver que ya se están preparando para la Semana Morazánica que es en la primera semana de octubre. «Vamos a promocionar destinos turísticos a los hondureños”, manifestó.