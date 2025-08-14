Más de 1,000 atletas participarán en IRONMAN 70.3 El Salvador

La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que IRONMAN 70.3 El Salvador se disputará el otro año en el Lago de Ilopango, y reunirá a mas de más de 1,000 atletas, quienes realizarán nado de aguas abiertas, recorrerán por la Ruta Panorámica y llegarán al Centro Histórico de San Salvador.

Los organizadores tomaron a consideración El Salvador por los corredores centroamericanos y dijeron ‘busquemos a otro país que nos dé seguridad y confianza»’, afirmó.

Remarcó Valdez las ventajas que da la seguridad y que ahora lugares como Ilopango son los más visitados por los turistas nacionales y extranjeros.

«Los organizadores eligieron el país, antes lo hacían en Panamá y dijeron que querían buscar otros lugares, recorrieron varios países de Centroamérica porque tienen triatlonistas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y otros países del mundo», subrayó.