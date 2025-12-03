Todo listo para el World Downhill Skateboarding Championship en Tamanique

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, junto a la titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, y el comité organizador de WDSC, brindaron detalles del World Downhill Skateboarding Championship (WDSC), que tendrá como sede en El Salvador y que se realizará en Tamanique, entre el 5 y 7 de diciembre.

“En nuestro país se desarrollará la fecha más importante del 2025 del World Downhill Skateboarding Championship. Vienen personas de diferentes partes del mundo, son 124 participantes”, sostuvo.

El funcionario hizo ver que los participantes llevarán una velocidad de 120 kilómetros por hora o más en la competencia.

“Queremos hacer todo lo necesario para que el evento se desarrolle de mejor forma”, añadió y explicó que esta “es la pista en Tamanique donde se desarrollará el World Downhill Skateboarding Championship.

Por el desarrollo del World Downhill Skateboarding Championship, las instituciones realizarán un cierre de 2.2 kilómetros de la calle que va de Comasagua a Tamanique, La Libertad.

Los participantes ya están arribando al país, y las autoridades ya tienen una importante logística en el Aeropuerto Internacional que involucra a varias instituciones de gobierno.