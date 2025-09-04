Deportes

Campeonato mundial se surf inicia mañana en playas de La Libertad

Sep 4, 2025 , , , ,
Autoridades y organizadores anuncian detalles sobre la celebración del torneo internacional Surf City El Salvador ISA World Surfing Games, a desarrollarse del 5 al 14 de septiembre, en las playas de La Libertad.  El presidente de ISA Surfing, Fernando Aguerre, detalló que en esta oportunidad participarán 61 países en el evento deportivo.
«Hay más de 550 visitantes, gente que viene a El Salvador por este mundial, estos son los equipos y personas de la ISA, hay gente que viene que no la tenemos contabilizada, obviamente. Son 291 atletas. Este es el campeonato número 11 que hacemos en asociación con el gobierno», señaló. Vanuatú y Angola viene por primera vez como nuevos socios de la organización internacional.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, expresó el agradecimiento en nombre del gobierno por la visita y la elección del país para un nuevo evento mundial de surf. «Para nosotros es un orgullo el ser sede nuevamente de un campeonato, una competencia liderada por la ISA «, dijo la ministra, quien agradeció también por los proyectos sociales que la organización está implementando en El Salvador.
El Surf City El Salvador ISA World Surfing Games será válido para el ranking olímpico, dijo Aguerre. Por su parte, el surfista salvadoreño y medallista panamericano, Bryan Pérez, dio la bienvenido a los competidores de los 61 países presentes en este mundial de surf masculino y femenino. «Siempre para nosotros, como locales, es un privilegio estar acá compartiendo esas olas que son increíbles todos los días», afirmó el atleta.