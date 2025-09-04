Campeonato mundial se surf inicia mañana en playas de La Libertad

Autoridades y organizadores anuncian detalles sobre la celebración del torneo internacional Surf City El Salvador ISA World Surfing Games, a desarrollarse del 5 al 14 de septiembre, en las playas de La Libertad. El presidente de ISA Surfing , Fernando Aguerre, detalló que en esta oportunidad participarán 61 países en el evento deportivo.

«Hay más de 550 visitantes, gente que viene a El Salvador por este mundial, estos son los equipos y personas de la ISA, hay gente que viene que no la tenemos contabilizada, obviamente. Son 291 atletas. Este es el campeonato número 11 que hacemos en asociación con el gobierno», señaló. Vanuatú y Angola viene por primera vez como nuevos socios de la organización internacional.