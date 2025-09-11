El Salvador y Panamá jugarán en el Estadio Cuscatatlán

El presidente ad honórem del INDES, Yamil Bukele, confirmó que el encuentro entre El Salvador y Panamá se disputará el 10 de octubre próximo en el Estadio Cuscatlán.

«Queremos anunciar que tras una variedad de gestiones y atendiendo el clamor popular, hemos logrado que los juegos de eliminatorias de la CONCACAF de nuestra selección mayor de fútbol rumbo a la Cop del Mundo 2026, correspondientes al próximo 10 de octubre (10 vs Panamá y 14 vs Guatemala) se realicen en el Estadio Cuscatlán», publicó el funcionario en un comunicado.

Expresó sus agradecimientos a Guns N´Roses y a la empresa StarTicket por acceder a la solicitud de liberar la responsabilidad de realizar el concierto programado para el 4 de octubre, que se llevará en su lugar en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González.

El Estadio Cuscatlán representa un símbolo para los encuentros de grandes magnitudes que se disputan de cara a las disputas de encuentros eliminatorios