Capturan a Norman Quijano por pacto con pandillas

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció esta noche la captura del exdiputado de Arena, Norman Quijano, por parte de las autoridades estadounidenses para ser procesado en el país por los delitos de agrupaciones ilícitas y agrupaciones ilícitas.

“Un mensaje para todos los que huyen de la justicia”, afirmó el mandatario tras reaccionar a la captura difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) en sus redes sociales.

De acuerdo con la investigación fiscal, Quijano fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA.

Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña, equivalente a 13 años y 4 meses de prisión.

“Agradecemos a las autoridades de los Estados Unidos por la colaboración brindada, lo que ha permitido llevar a Norman Quijano ante la justicia”, dijo la institución.