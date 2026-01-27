Encuesta UCA: Presidente Bukele aumenta su evaluación en comparación al sexto año de gestión

Encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) presentada este martes sobre el cierre del 2025, refleja que el presidente Nayib Bukele aumentó su calificación al cierre del año, pasó de 8.15 (en 2025) a 8.39 de nota.

El mandatario salvadoreño mantiene altos índices de calificación y aprobación por parte de los salvadoreños, quienes aseguran que trabaja en pro de la población salvadoreña y los ha llevado a vivir en paz y tranquilidad.

La población salvadoreña sigue señalando que la política de la Seguridad impulsada por el gobierno de Bukele es lo mejor que le ha sucedido al país. El 72.1 % de la población respalda política de seguridad, el combate a las pandillas y la inversión en infraestructura.

Pese a que la oposición crítica y señala que hay descontento con las iniciativas del gobierno del presidente Nayib Bukele, la ciudadanía sigue respaldando el trabajo del jefe de Estado.