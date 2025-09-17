Se prevén chubascos y tormenta para este miércoles en las cordilleras volcánica

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para este día chubascos y tormentas en las cordilleras El Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec, así como en el norte de Santa Ana, Chalatenango y el sector de Berlín-Tecapa.

Para la tarde y noche habrá lluvias que se desplazarán en el oriente del país.

El meteorólogo de turno, David Pichinte, dijo que las precipitaciones serán de moderadas a fuertes en horas de la tarde-noche.

En la madrugada del jueves se registrarán lluvias en las primeras horas.