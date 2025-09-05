Colombia manda mensaje de rechazo a Gustavo Petro durante partido de fútbol

La población colombiana mandó ayer un contundente y claro mensaje de rechazo al presidente de ese país, Gustavo Petro, durante el partido de fútbol de la eliminatoria mundialista entre Colombia y Bolivia por el Mundial 2026.

A través de una gigantesca pancarta los aficionados colombianos pidieron «Fuera Petro» en rechazo a la gestión del mandatario de izquierda, la cual se ha caracterizado por decisiones impopulares que han generado, entre otras cosas, un incremento en los niveles de violencia, que provocaron en los últimos días una hola de atentados que causaron la muerte de policías y civiles.

En un sentido totalmente opuesto, la población salvadoreña utilizó el mismo medio en un partido de fútbol El Salvador en 2021, pero para mostrar su apoyo al presidente Nayib Bukele con el mensaje de que «El Salvador está con Bukele» a través de una pancarta mostrada en el estadio Cuscatlán, en respuesta a la exitosa gestión del mandatario salvadoreño que ha convertido al país en uno de los más seguros del mundo.

Esta y otras medidas de su gobierno mantienen al jefe de Estado Salvadoreño con un constante nivel de aprobación que 90 % en promedio.