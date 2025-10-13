Con nueva ministra de Educación maestros recuperan la autoridad en los centros educativos, afirma ANDES 21 de Junio

El secretario general de ANDES 21 de Junio, Israel Montano, manifestó esta mañana en entrevista que la elección de la capitana y doctora Karla Trigueros como nueva ministra de Educación, da una connotación muy grande porque antes se venía tocando cosméticamente el tema educativo. «Hemos insistido en que se hagan cambios estructurales desde hace tiempo», señaló.

Montano recalcó que la ministra Trigueros ha venido a devolver la autoridad y dignidad a los maestros, la cual habían pedido por décadas sin que los gobiernos de turno hicieran algo para devolver su esencia a los centros educativos la cual es la formación y educación de los alumnos. Lo anterior hizo posible que ANDES 21 de Junio le diera su respaldo total a la nueva funcionaria.

El líder gremial dijo que ANDES 21 de Junio también respalda totalmente el programa Dos Escuelas por Día, implementado por el gobierno del presidente Bukele porque apostarle a la reconstrucción de más de 5 mil escuelas era un tema que ningún gobierno anterior se había atrevido y que desde la década de 1960 cuando los Estados Unidos impulsaron la construcción de escuelas en el país, no ocurría nada similar. «No podemos ponernos en contra de las cosas buenas que se están haciendo», señaló el dirigente.

Al respecto, el secretario de Cultura y Educación de ANDES 21 de Junio, Francisco Cruz, señaló que luego de la firma de los Acuerdos de Paz, las pandillas comenzaron a controlar los centros educativos y hasta se agarraban los alimentos que estaban destinados para los estudiantes. Con la llegada del presidente Nayib Bukel al poder, el gobierno retoma el control del territorio salvadoreño con el régimen de excepción y ahora con la ministra Triguero se retoma el control de las escuelas para devolverle la autoridad a los estudiantes y entonces, esa gremial no puede estar en contra de esas medidas que van en favor de la educación.