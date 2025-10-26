Festival Arte y Diseño llega hasta El Tazumal

La segunda estación del Festival Arte y Diseño 2025 llegó hasta El Tazumal, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste. Decenas de artesanos y emprendedores mostraron sus productos.

El tema general de Festival es “Trama: donde las ideas se entretejen” y esta estación que inició en Chalchuapa se enfoca en la “Semiótica Náhual”, en el aspecto de los tejidos tradicionales. Cada festival es organizado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el clúster SMODA.

Cada edición tiene pasarelas, exposiciones, talleres y venta de productos. Es una oportunidad para que los artesanos conecten con nuevos clientes o socios de negocios. “De una sola pasarela que tenga 50 prendas, vamos a impactar hasta 20,000 personas que participan en toda la cadena de valor”, dijo el presidente de CONAMYPE, Paul Steiner.

La directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo, Alejandra Durán, expresó por su parte que “Ahora tenemos un ambiente de paz y seguridad, por lo tanto podemos conocer no solo el Parque Arqueológico Tazumal, sino también lo que hay alrededor” y apoyar al artesano salvadoreño.