Gobierno entrega obras de mitigación en colonia Bosques de Prusia

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, entregó este lunes las obras de mitigación que el gobierno del presidente Nayib Bukele ejecutó en la colonia Bosques de Prusia, del distrito de Soyapango, que redujeron la vulnerabilidad para centenares de familias que viven en esa zona populosa del Área Metropolitana de San Salvador.

Los trabajos se ejecutaron en un área de 1,164 metros cuadrados construimos donde se construyó un canal abierto de concreto armado 210 metros de longitud y 4 de altura. Así mismo fueron construidos ocho muros de mampostería de piedra en el cauce del río, con una longitud de 10 y 45 metros, para proteger estructuras y se aplicó además 6,049 m³ de lodocreto para estabilizar terreno.

El ministro Rodríguez Herrera destacó la importancia de que el gobierno vaya gradualmente reduciendo el riesgo del lugar donde viven muchas familias y que los gobiernos del pasado nunca atendieron. «Lo importante es que poco a poco vamos reduciendo la vulnerabilidad en aquellos lugares que de alguna manera tenían cierto riesgo. Bosques de Prusia era uno, ahora van a estar mucho más seguras las familias», afirmó.

Las obras incluyen la construcción de nueve muros guardaniveles, por más de 500 metros lineales sumando ambos lados y la estabilización de un talud de más de 1,200 metros cuadrados. Además, se hicieron anclajes pasivos entre 12 y 25 metros de profundidad para estabilizar los taludes en el sector y se han hecho rellenos para darle estabilidad a los costados del río.

Rodríguez relató que la cárcava estaba a punto de llevarse la calle y progresivamente podría haber llegado a las viviendas del sector Bosques de Prusia, pero que la decisión del gobierno de resolver el problema, con un monto de 5 millones de dólares de inversión, ahora a devuelto la tranquilidad de numerosas familias que vivieron en zozobra por muchos años.